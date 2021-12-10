مصدر أمني يكشف سبب اطلاق صافرات الانذار داخل مطار بغداد

2021/12/10 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن سبب اطلاق صافرات الانذار داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "اطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد الدولي وهي تفعيل الصافرات داخل مركز الدم الدبلوماسي للسفارة الامريكية الذي مقره المطار".

وأضاف ان "الغرض من إطلاق الصافرات وهي للفحص التجريبي".

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