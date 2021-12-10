احسان الشمري لـ / نينا / : لقاءات التيار الصدري بالاطار التنسيقي مهمة للجانبين .. ولعدم تشعب الاوضاع اكثر

2021/12/10 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري : " ان لقاءات التيار الصدري بالاطار التنسيقي مهمة للجانبين ولعدم تشعب الاوضاع اكثر ".وقال الشمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :"ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يريد من خلال اللقاءات ان يحافظ على ماحققة في الانتخابات ، والمعترضون ضمن الاطار التنسيقي لايريدون خسارة كل مالديهم ، والخروج باقل الخسائر ".واضاف :" ان التوافق على المضي بتشكيل حكومة سريعا ، اضافة للاستحقاقات الدستورية الاخرى ، افضل للبلاد من بقاء الامور بهكذا اوضاع ستؤدي الى تشعب الامور وبتداعيات سلبية ".وكان لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقوى الاطار التنسيقي قد افضى الى الاتفاق على استمرار اللقاءات للوصول الى صيغة تفاهم وتوافق سياسي./انتهى3

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