العثور على جثة سيدة في مدينة الصدر

2021/12/10 | 18:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر طبي، الجمعة، بالعثور على جثة شابة مجهولة الهوية شرقي بغداد.

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وقال المصدر وهو من مستشفى الصدر، لـ "ناس" (10 كانون الأول 2021)، إن "مفرزة أمنية عثرت على جثة امرأة وعليها آثار اطلاق نار في منطقة الرأس وسلمتها إلى المستشفى".

وأضاف أن "الشابة تبلغ من العمر 30 عاماً، حيث عثر على جثتها في مدينة الصدر ببغداد، قرب السدة".

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