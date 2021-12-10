2021/12/10 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، بحدوث ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الاسبوع المقبل.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، تابعه “المركز الخبر الوطني”: “ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة، اعتبارا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الاسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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