2021/12/10 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط وثائق مزورة في احدى الدور السكنية ببغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نفّذت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط وثائق مزورة في احدى الدور السكنية ببغداد المركز الخبري الوطني.

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