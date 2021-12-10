مؤتمر ( الجاليات الكردية ) في أربيل : قراءة موضوعية - صلاح بدرالدين

#صلاح_بدرالدين عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في الرابع من كانون الأول / ديسمبر الجاري ، اجتماعا برعاية الزعيم مسعود بارزاني من بضع عشرات من كرد الدياسبورا ، من الأجزاء الأربعة الموزعين في الدول الأوروبية ، وأمريكا ، بحسب مصدر من داخل الاجتماع ، وأطلق عليه ( مؤتمر الجاليات الكردية ) بالخارج ، وكان ممثلون عن قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني – العراق ، يعملون منذ اكثر من عامين في الساحة الأوروبية ، تارة ......
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