مؤتمر ( الجاليات الكردية ) في أربيل : قراءة موضوعية - صلاح بدرالدين

2021/12/10 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في الرابع من كانون الأول / ديسمبر الجاري ، اجتماعا برعاية الزعيم مسعود بارزاني من بضع عشرات من كرد الدياسبورا ، من الأجزاء الأربعة الموزعين في الدول الأوروبية ، وأمريكا ، بحسب مصدر من داخل الاجتماع ، وأطلق عليه ( مؤتمر الجاليات الكردية ) بالخارج ، وكان ممثلون عن قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني – العراق ، يعملون منذ اكثر من عامين في الساحة الأوروبية ، تارة ......





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