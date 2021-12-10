جماعة العدل والاحسان ومشروع الخلافة الاسلامية / بمناسبة مرور تسع سنوات على رحيل شيخ الجماعية الاستاذ عبدالسلام ياسين - سعيد الوجاني

2021/12/10 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني جماعة العدل والإحسان ومشروع الخلافة الإسلاميةبمناسبة مرور تسع سنوات عن رحيل شيخ الجماعة الأستاذ عبد السلام ياسينهل الحل هو الإسلام .



وهل الحل الإسلامي فريضة وضرورة ؟أولا يجب الاعتراف بحقيقية ساطعة ، هي ان جماعة العدل والإحسان ، هي اقوى تنظيم عدة وعددا ، والانزالات في المسيرات التي تشارك فيها عن القضايا الاستراتيجية ، كالقضية الفلسطينية ، كانت بحق مسيرات لجماعة العدل والإحسان ، وباقي ال ......





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