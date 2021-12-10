2021/12/10 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الجمعة، بتبسيط الاجراءات لفئة ذوي الاعاقة المستفيدين من الحماية الاجتماعية الخاصة بالبيان السنوي وذلك باعتماد التقارير الطبية لديهم دون مطالبتهم بفحص طبي جديد.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار جديد يخص ذوي الاعاقة المستفيدين من الحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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