مجلس الوزراء يوافق على تخصيص لإكمال احدى المستشفيات وتمويل لمشروع

2021/12/10 | 18:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وافق مجلس الوزراء، الجمعة، على تخصيص مليار دينار لإكمال مستشفى النجف التعليمي، فضلا عن تمويل مشروع في المثنى.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، انه تمت الموافقة على تولي وزارة المالية – دائرة المحاسبة، تخصيص مبلغ مقداره مليار دينار، فقط، إلى وزارة الصحة من احتياطي الطوارئ للعام الجاري 2021؛ لاستكمال متطلبات مستشفى النجف التعليمي.[…]

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