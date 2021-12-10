2021/12/10 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرّر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الاستمرار بالتعاقد؛ لتنفيذ خططها السنوية حتى تأريخ 31 كانون الأول 2021، بدلاً من 15 كانون الأول 2021.وذكرت الأمانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يُخول المؤسسات الحكومية تمديد تعاقداتها السنوية إلى نهاية العام المركز الخبري الوطني.

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