2021/12/10 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بالصين وميانمار وكوريا الشمالية المركز الخبري الوطني.

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