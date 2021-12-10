إجرام بغداد تنشر اعترافات متهم قتل صديقه ودفنه من أجل المال

2021/12/10 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، تفاصيل حادث قيام مجرم بقتل صديقه وشريكه في العمل، ثم دفنه، في منطقة أبي غريب، غربي العاصمة.

وبحسب اعتراف المتهم، فأنه اتصل بالضحية وطلب منه جلب مبلغاً مالياً قدره 20 مليوناً؛ بزعم الدخول في عمل مشترك، لافتاً إلى أنه اتفق مع الضحية القدوم إلى المنزل ومعه المبلغ المالي.وبين، أن "الضحية كان يطلبه مبلغاً قدره 6 دفاتر (60 ألف دولار)، بعد ما كانوا شركاء في بيع الأجهزة النقالة، موضحاً أن الضحية كان يداعيه بالطلب.

وأضاف، "دخلنا المنزل، وكان شخص ثاني ينتظرنا داخله..



حاول الضحية الخروج من المنزل فأخرجنا السكاكين وقم بطعنه أكثر من 20 طعنة، كما تم ضربه على رأسه بـ"القزمة والكرك"، ثم تم دفنه بحديقة المنزل".بدوره، قال المتهم الثاني أنه قام بتنظيف المكان من دم الضحية، وحفر في الحديقة لدفن الجثة، فيما كان يقوم المتهم الأول بطلاء جدران المنزل لتغطية أثار الدم.

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