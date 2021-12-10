بث مباشر لمباراة تونس وعُمان في الدور ربع النهائي للمونديال العربي

2021/12/10 | 18:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يبث "ناس"، مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب بكرة القدم، بين المنتخبين التونسي والعُماني، وذلك نقلا عن الخدمة المفتوحة لمجموعة "بي إن سبورتس".

قناة "ناس" على تلكرام..



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