قادة الاتحاد الأوراسي يعتمدون 20 وثيقة

2021/12/10 | 18:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتمد المشاركون في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد اليوم الجمعة عبر الفيديو، 20 وثيقة لتحقيق مزيد من التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية لرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان اليوم: “تبنى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد 20 وثيقة تهدف إلى زيادة تعزيز عمليات التكامل في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، من بينها 11 قرارا وخمس معاهدات دولية”.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو منظمة دولية للتكامل الاقتصادي، تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان، وتتمتع مولدوفا وأوزبكستان وكوبا بوضع مراقب فيها.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

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