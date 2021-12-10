لأمر يتعلق بتركيا وإيران.. تحذير من كارثة خطيرة!

2021/12/10 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر الاستشاري في التنمية والمدن الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، اليوم الجمعة، من وقوع كارثة خطيرة في العراق، فيما بين أسباب ذلك.

وقال الجواهري، لـ(بغداد اليوم) ان "انحسار كميات المياه من تركيا وايران ينذر بكارثة بيئية خطيرة في العراق، لاسيما و ان الحكومات المتعاقبة خجولة وذاعنة لدول المنبع دون إجراءات حقيقية ونقولها بصراحة انه ليست هناك أي اجراءات فاعلة تجاه هذا الامر".

وبين انه "كان الانخفاض في المناطق المروية وخلال فصل الشتاء 50 % فماذا سيحصل في الموسم الصيفي، ولهذا ان هذا الموضوع خطر على العراق اقتصاديا واجتماعيا وعلى السلم الاجتماعي مالم تكن هناك حكومة قوية تسعى لنيل حقوقها من الجيران".

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