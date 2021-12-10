اعفاء مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي من منصبه

2021/12/10 | 18:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أعفاء مدير صحة بغداد الكرخ وتعيين خلفا له.وقال المصدر في تصريح لـ”النور نيوز” انه تم “اعفاء مدير صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي من منصبه”.وأضاف أنه “جرى تعيين سعد اللامي بدلا عنه”.

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