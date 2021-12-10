مدير صحة الكرخ ينفي اعفاءه من منصبه

2021/12/10 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفى مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي اعفاءه من منصبه .وقال الحجامي بتصريح مقتضب للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان القرار الخاص بي تدوير وليس اعفاء ..ويعني نقلا الى مكان آخر بدرجة مدير عام "./انتهى3

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