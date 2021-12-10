2021/12/10 | 18:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، الجمعة، انطلاق رحلة إجلاء جديدة للمهاجرين العراقيين في أوروبا.

وقال الصحاف في بيان، 10 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "رحلة إجلاء تاسعة انطلقت للراغبين بالعودة طوعًا" من أوروبا.

وأضاف الصحاف، أنّ "الرحلة تحمل 417 مسافرًا عراقيًا"، مشيرًا إلى أنّ "جهود الوزارة مستمرة لدعم العودة الطوعية للمهاجرين".

اقرأ/ي أيضًا:

الخارجية توضح إجراءاتها بشأن العراقيين المهاجرين عبر بيلاروسيا

مسؤول من بيلاروسيا: المهاجرون العراقيون يتعرضون للترهيب والكلاب المدربة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن انطلاق رحلة الإجلاء التاسعة من أوروبا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن انطلاق رحلة الإجلاء التاسعة من أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).