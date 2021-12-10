قتيلان في تفجير حافلة بالعاصمة الأفغانية

2021/12/10 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، سيد خوستي، للصحفيين "قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون" عندما انفجرت عبوة ناسفة في حافلة صغيرة في منطقة دشتي بارتشي في كابول.

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