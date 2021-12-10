القبض على شخص اعتدى جنسيا على طفل في السماوة

2021/12/10 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة امنية، اليوم الجمعة، القبض على شخص قام بالإعتداء الجنسي على طفل في السماوة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، انه “بعد ان تم تسجيل شكوى من […]

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