استخدمت المسدس بدل الصاعق.. شرطية أمريكية تقتل شابًا لعدم سحبها السلاح من الجانب الصحيح

2021/12/10 | 18:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توقيف داونتي رايت من قبل الشرطة في بروكلين بولاية مينيسوتا في أبريل الماضي بسبب مخالفة مرورية.خلال عملية الإيقاف، اكتشف الضباط وجود مذكرة بحقه لعدم مثوله أمام المحكمة في جنحة أسلحة.

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