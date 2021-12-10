السيطرة على حريق اندلع بعجلة محملة بالنفط قرب طريق بغداد – كركوك

2021/12/10 | 19:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق اندلع في عجلة تحمل النفط الأسود، على طريق بغداد ـ كركوك.وذكرت المديرية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارزنا في مركز الطوز بإسناد من مفرزة امرلي ومفرزة سليمان بيك تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في بعجلة محملة بالنفط الاسود …

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