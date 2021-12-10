2021/12/10 | 19:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yFC7wgu75PQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار تسيير الرحلات الاستثنائية إلى أوروبا لإعادة المهاجرين العالقين | تقرير سجا جاسم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار تسيير الرحلات الاستثنائية إلى أوروبا لإعادة المهاجرين العالقين | تقرير سجا جاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).