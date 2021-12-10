بايدن يواجه معضلة أعلى نسبة تضخم منذ 4 عقود

2021/12/10 | 19:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبلغت زيادة الأسعار 6,8% في نوفمبر بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2020، بعد +6,2% في أكتوبر، وفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر الجمعة عن وزارة العمل، وهو أكبر ارتفاع يسجل منذ 1982.

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