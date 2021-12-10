واجه أسماك البيرانا والقراصنة.. قصة مارتن ستريل السباح صاحب أطول مسافات سباحة في أخطر أنهار العالم

2021/12/10 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تكون أنهار العالم أماكن خطرة، على الأقل إذا كنت تسبح فيها.وبدوره، أبحر السباح، مارتن ستريل، بين القراصنة وأسماك الضاري المفترسة والطفيليات على مدى أكثر من عقدين من الزمن..ما غايته؟

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