2021/12/10 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر كأنما رفض العيش في عالم نقض المواثيق في هذه الأيام الاستشهادية العظيمة في السودان رحل عن الدنيا في القاهرة يوم 18 نوفمبر 2021 الأستاذ الدكتور البيبليوغرافي العظيم علي صالح كرار المدير الأسبق ل"دار الوثائق".



نمى أستاذ علم المكتبات علي صالح كرار النور معرفته الأكاديمية من جامعة الخرطوم (1973) ومن جامعة بيرغن النرويجية (1979)، وقد عمل منذ أوائل السبعينيات في شؤون المكتبات وبين ضبط ملاي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي صالح كرار النور - المنصور جعفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي صالح كرار النور - المنصور جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).