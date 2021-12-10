2021/12/10 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت لجنة المسابقاتِ في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الجمعة، تنويها بشأن مباراةِ فريقي نفط الوسط وأربيل.وذكرت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “قررت تغيير توقيت مباراةِ فريقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنويه من لجنة المسابقات بشأن مباراةِ فريقي نفط الوسط وأربيل المركز الخبري الوطني.

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