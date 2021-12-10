2021/12/10 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نجح المنتخب التونسي لكرة القدم، في تحقيق فوز ثمين، على حساب نظيره العماني بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة، أقيمت اليوم الجمعة، لحساب ربع نهائي كأس العرب 2021.سجل أهداف منتخب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب التونسي يفوز على نظيره العماني ويتأهل الى نصف نهائي كأس العرب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب التونسي يفوز على نظيره العماني ويتأهل الى نصف نهائي كأس العرب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب التونسي يفوز على نظيره العماني ويتأهل الى نصف نهائي كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).