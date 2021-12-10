الحجامي يوضح بشأن إعفائه من منصبه

2021/12/10 | 20:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر جاسب لطيف الحجامي، اليوم الجمعة، توضيحا حول اعفائه من منصب مدير عام دائرة صحة الكرخ.وقال الحجامي، عبر “الفيسبوك”: ” يتصل بي عدد كبير جدا من المحبين للاستفسار حول ما ينشر مؤخراً… وللتوضيح اود ان ابين الآتي: تم تدويري الى مركز الوزارة و بنفس درجتي و هذا أمر طبيعي جدا و …

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