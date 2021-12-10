الصحة العالمية تعدل توصياتها بشأن لقاح يانسن

2021/12/10 | 20:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تساعد هذه التوصية أيضا في تسريع عملية التطعيم في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

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