تونس إلى نصف نهائي

2021/12/10 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

حقق فريق تونس بكرة القدم، اليوم الجمعة، فوزاً صعباً على نظيره العماني ضمن بطولة كأس العرب في قطر.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "فريق تونس تمكن من العبور الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر بعد تغلبه على فريق عمان بنتيجة 2-1".

وأضاف، أن "المباراة جرت على ملعب استاد المدينة التعليمية"، مبينا أن "فريق تونس افتتح أول أهداف اللقاء عبر اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة 16، فيما عادل النتيجة في الشوط الثاني لعمان اللاعب أرشد العلوي في الدقيقة 67، فيما أضاف هدف الفوز اللاعب التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 69".

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