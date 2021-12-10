العبادي: كسب التحدي اليوم يكمن بتجاوز الإنقسام السياسي

2021/12/10 | 20:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي، الجمعة، أن كسب التحدي اليوم “يكمن بتجاوز الانقسام السياسي والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة العراق”.وقال العبادي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ذكرى النصر العظيم اليوم، حيث انتصر العراق على الظلام والهمجية والفتنة الداعشية، وأسقط أكبر مشروع كاد أن يعصف به كدولة، ففي …

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