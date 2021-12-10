قاضي التحقيق في حادثة مرفأ بيروت يطلب من قوات الأمن اعتقال وزير سابق

2021/12/10 | 20:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طلب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، الجمعة، من قوات الأمن تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها قبل نحو شهرين بحق وزير سابق ذي نفوذ، متهمٍ فيما يتعلق بالانفجار.

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وقال مصدر قضائي كبير في تصريح لـ"رويترز" إن القاضي طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية.

ووُجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار.

وتعطل التحقيق مرارا بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله.



واستؤنف التحقيق هذا الأسبوع بعد تعليقه لأكثر من شهر.

وأصدر بيطار مذكرة توقيف بحق خليل في 12 أكتوبر تشرين الأول بعد أن تخلف خليل، عضو البرلمان الحالي، عن حضور استجواب.

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