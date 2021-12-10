السعودية والبحرين يتباحثان بشأن الملف النووي والصاروخي لإيران

2021/12/10 | 20:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السعودية والبحرين، اليوم الجمعة،

أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال

مع الملف النووي والصاروخي لإيران

بكافة مكوناته وتداعياته.





جاء ذلك في بيان مشترك وفي ختام زيارة

ولي العهد السعودي محمد بن س

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