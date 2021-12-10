وفاة المذيع العراقي الرائد غازي فيصل اثر ازمة قلبية في القاهرة

2021/12/10 | 20:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت الاوساط الاعلامية والثقافية

العراقية شيخ المذيعيين العراقيين غازي

فيصل الذي رحل عالمنا اليوم في جمهورية

مصر العربية

وذكرت مصادر مقربة من عائلة الراحل انه

توفي في جمهورية مصر العربية ،اثر سكتة

قلبي

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