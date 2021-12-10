تونس تُقصي عُمان وتبلغ نصف نهائي كأس العرب

2021/12/10 | 20:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب التونسي على نظيره

العماني (2-1) في المباراة التي جمعتهما

اليوم الجمعة، وذلك ضمن مباريات الدور

ربع النهائي لمنافسات النسخة العاشرة

من بطولة كأس العرب "قطر 2021".

وسجل المهاجم التونسي سيف

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