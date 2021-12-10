جائزة لاعب الشهر في

2021/12/10 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، فوز الظهير الأيمن لفريق ليفربول، ترنت ألكساندر-أرنولد، بجائزة أفضل لاعب في "البريمير ليغ" لشهر نوفمبر الماضي.

وتفوق أرنولد في السباق لنيل هذه الجائزة على زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، والثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وبيرناردو سيلفا لاعبي مانشستر سيتي، وجون ماكغين لاعب أستون فيلا، وإيمانويل دينيس لاعب واتفورد.

وبدأ لاعب ليفربول الشهر بهدف رائع سجله بتسديدة من ضربة حرة رائعة في شباك وست هام يونايتد، إضافة إلى تمريرة حاسمة، ورغم ذلك خسر ليفربول بهدفين مقابل ثلاثة، بينما ساهم في فوز ليفربول الساحق على أرسنال (4-0) بتمريرتين حاسمتين، ثم صنع هدفا لزميله المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك أمام ساوثهامبتون (4-0).

وكانت آخر مرة فاز فيها ترنت ألكساندر-أرنولد (23 عاما) بجائزة لاعب الشهر في ديسمبر 2019.

وحصد نجوم فريق ليفربول بذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، للشهر الثاني على التوالي.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد نال الجائزة عن شهر أكتوبر الماضي.

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