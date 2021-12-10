2021/12/10 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني مع مرور الذكرى الرابعة لإعلان العراق الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي بعد 3 سنوات من الحرب وسيطرته على نحو ثلثي مساحة المدن العراقية، شددت العناصر المتبقية من التنظيم وتيرة هجماتها على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 سنوات من الهزيمة..



كيف أصبح حجم داعش بالعراق؟ المركز الخبري الوطني.

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