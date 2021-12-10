أمريكا تشهد أكبر تضخم منذ عام 1982.. ما القطاعات الأكثر تأثرًا؟

2021/12/10 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار السلع في أمريكا خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.8٪ مقارنة بالعام الماضي، الأعلى منذ 1982، وأسعار الوقود والمساكن والغذاء والسيارات المستعملة كانت من بين الأكثر ارتفاعًا هذا الشهر.

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