تونس إلى نصف نهائي “كأس العرب” بتغلبها على عمان

2021/12/10 | 20:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حقق فريق تونس بكرة القدم، اليوم الجمعة، فوزاً صعباً على نظيره العماني ضمن بطولة كأس العرب في قطر.وفريق تونس تمكن من العبور الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في قطر بعد تغلبه على فريق عمان بنتيجة 2-1.والمباراة جرت على ملعب استاد المدينة التعليمية”، مبينا أن “فريق تونس افتتح أول أهداف […]

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