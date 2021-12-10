فرنسا، متابعات- بعض مواضيع الحملة الإنتخابية - الطاهر المعز

2021/12/10 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز التضليل الإعلامي خلال الحملة الإنتخابية الفرنسيةنموذج قضية الشعب الفلسطيني يُهمل معظم مُرَشَّحِي الإنتخابات الفرنسية، الرئاسية ( 10 و 24 نيسان/ابريل 2022 ) والتّشريعية ( 12 و 19 حزيران/يونيو 2022 ) اهتمامات أغلبية المواطنين، أو مشاغل ثلاثة أرباع المواطنين، مثل الفَقْر والبطالة وارتفاع الأسعار (إيجار المسكن والوقود والغذاء...) وارتفاع تكلفة تعليم الأبناء والرعاية الصّحّيّة، وتتعرض الفقر ......





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