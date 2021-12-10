2021/12/10 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..قائمة اللاعبين المحرومين من الجولةِ السادسة لمنافسات الدوريّ الممتاز لكرة الصالات المركز الخبري الوطني.

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