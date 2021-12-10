2021/12/10 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن بدء تطبيق اسلوب الكماشة لتأمين اهم الطرق البرية بين كردستان وبغداد.

‏وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه "في ضوء التطورات الاخيرة في المشهد الأمني خاصة الخروقات في مناطق قريبة من طريق كركوك - بغداد الاستراتيجي والذي يمثل شريان بغداد التجاري مع كردستان مرورا بـ3 محافظات ومنها ديالى ما دفع الى اعتماد اسلوب أمني جديد في تامين الطريق اطلق عليه الكماشة".

‏وأضاف أن "اسلوب الكماشة يتضمن محاور عدة هدفها الرئيسي تعزيز الأمن على طول طريق بغداد – كركوك ونشر كمائن ونقاط مرابطة وتفعيل الجهد الاستخباري في اي فراغات موجودة"، لافتا الى أن "الطريق بات مؤمن اكثر من قبل".

‏وأشار إلى أن "طريق كركوك - بغداد حيوي، خاصة وأن 30% من البضائع لاسواق العاصمة تاتي من خلاله وقادمة من كردستان بالاضافة الى الاف المسافرين على مدار الساعة".

‏وأكد أن "6 مناطق على الطريق تم تعزيز الجهد الامني فيها بالوقت الراهن لتفادي اي خروقات خاصة ضمن حدود العظيم وقراها".

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