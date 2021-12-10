العراقيون يستذكرون مرور 4 سنوات على هزيمة داعش.. مخاوف من سيناريوهات ’مفاجئة’

2021/12/10 | 21:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز استذكر العراقيون هذه الأيام مرور 4 سنوات على انتهاء المعارك الرئيسية ضد تنظيم داعش، وإعلان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2017 هزيمة تنظيم داعش واستعادة كل المناطق العراقية، وآخرها مدينة الموصل، من قبضة التنظيم بعد 3 سنوات من القتال العنيف.وبعد سنوات من إعلان النصر، أعادت …

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مخاوف من سيناريوهات ’مفاجئة’ أولاً على النور نيوز.

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