افتتاح اول تكية لنساء الطريقة الكسنزانية في ايران

2021/12/10 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افتتحت الطريقة الكسنزانية، برعاية رئيسها الشيخ نهرو الكسنزان ، تكية جديدة للنساء في سنندج في الجمهورية الاسلامية الايرانية.وقال الكسنزان خلال افتتاح التكية :" ان الطريقة لها دور كبير في التماسك الاجتماعي ونشر اواصر الحب والسلام والتواصل فيما بين الناس" .وشدد على نبذ الظلم والكره وجميع مايدعو للتفرقة وان يكون اتباع الطريقة دائما في خدمة الرسالة الانسانية وفي خدمة المجتمع وفي خدمة كل الامم.واختتمت مراسم الافتتاح بعدد من حلقات الذكر المبارك والاناشيد الدينية ، بحضور جمع غفير من المريدين.ويعتبر افتتاح التكية الكسنزانية للنساء في محافظة سنندج في الجمهورية الاسلامية الايرانية ، هو الاول من نوعه في ايران./انتهى3

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