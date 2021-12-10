2021/12/10 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 210 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت وسائل اعلام جزائرية انه : لاول مرة يتجاوز عدد الاصابات اليومية حاجز الـ200 منذ ايلول الماضي.واضافت : " ان وزارة الصحة سجلت 6 وفيات بالمرض في الـ24 ساعة الأخيرة وتماثل 160 مريضا للشفاء في اليوم الماضي، فيما توجد 22 حالة بوحدات العناية المركزة.وكان المدير العام لمعهد "باستور" الجزائر، فوزي درار، أكد دخول البلاد في الموجة الرابعة للجائحة.ودعا درار المواطنين إلى الإسراع في أخذ جرعات اللقاح لتفادي تفاقم الوضع الوبائي في البلاد./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاول مرة منذ ايلول .. تسجيل ارتفاع بعدد مصابي كورونا بدولة عربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاول مرة منذ ايلول .. تسجيل ارتفاع بعدد مصابي كورونا بدولة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).