2021/12/10 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ان الحصة الأولى من العام الجديد 2022 ستطلق مباشرة بعد الانتهاء من تجهيز الحصة العاشرة لهذا العام.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تحدد موعد اطلاق الحصة الأولى من 2022 المركز الخبري الوطني.

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