2021/12/10 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشر موقع قناة الجديد اللبناني، ماوصفه صورة حصرية استطاع الحصول عليها للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وقد حلقت شهرها بالكامل.وقال موقع الجديد “حصل الزميل عمر خداج على صورة حصرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صورة صادمة..



شيرين عبد الوهاب تتخلّى عن شعرها المركز الخبري الوطني.

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