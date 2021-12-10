استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

2021/12/10 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شابا فلسطينيا استشهد على إثر إصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس في الصفة الغربية.وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، …

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