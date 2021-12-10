حزب كردي يقود حراكا لتشكيل تحالف معارض بالبرلمان المقبل

2021/12/10 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، اليوم الجمعة، أن الحراك الذي يملك 9 مقاعد في البرلمان المقبل لن يكون جزءاً من المحاصصة.وقال محمد في تصريح صحفي، إنه “لدينا حوارات وتفاهمات مع الأحزاب الأخرى والمستقلين، من أجل تشكيل تحالف معارض في البرلمان المقبل”.وأضاف أنه “لايمكن أن نشترك بحكومة المحاصصة على …

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